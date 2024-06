«Gegenstand der Klage sind rechtswidrige Meldungen der UBS Europe SE an die Financial Intelligence Unit (FIU) der Generalzolldirektion über angeblich verdächtige Transaktionen von Herrn Usmanow, die zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn geführt haben.» Die UBS habe sich 2015 bei Usmanow als Bank zur Errichtung und Betreuung seiner Konten in Deutschland angedient. Zwischen 2018 und 2022 habe die Bank dann mehr als ein Dutzend Geldwäscheverdachtsanzeigen erstattet. Usmanow habe dadurch erhebliche finanzielle Verluste erlitten.