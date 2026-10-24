Marktexperten verweisen auf verschiedene Anzeichen einer Überhitzung: von extrem hohen Schuldenständen und unrealistischen Erwartungen an das Gewinnwachstum bis hin zu einer Stimmungslage, die an frühere Blasen erinnert. «Wenn man ein einziges Merkmal für eine Blase herausgreifen müsste, dann vielleicht dieses: Die Blase entwickelt sich zu einem allgemeinen Massenphänomen, einem regelrechten Wahn. Einige Leute werden dabei auf absurde Weise reich, während sich alle anderen, die nicht investiert sind, dumm vorkommen und sich in den Hintern beissen», erklärt Howard Marks, Co-Vorsitzender von Oaktree Capital Management LP.