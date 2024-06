Gates verliess in diesem Jahr die Wohltätigkeitsstiftung, die sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Ehemann, dem Microsoft-Gründer Bill Gates, gegründet hatte, mit 12,5 Milliarden Dollar für ihre eigene Wohltätigkeitsarbeit. Die Bill and Melinda Gates Foundation hatte bei den Wahlen 2020 rund 1,8 Millionen Dollar gespendet, den grössten Teil davon an die Demokraten. In einem CNN-Meinungsbeitrag vom Donnerstag führte Gates weiter aus, dass Trumps erste Amtszeit die Gesundheit von Frauen, ihre Sicherheit und Freiheit gefährdet habe. Die Trump-Kampagne gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.