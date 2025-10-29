Das Netto-Ergebnis brach den Angaben zufolge um 83 Prozent auf 2,71 Milliarden Dollar ein. Der Umsatz stieg dagegen überraschend deutlich um 26 Prozent auf 51,24 Milliarden Dollar. Die Investitionen lagen bei 19,37 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr 2025 würden sie sich voraussichtlich auf 70 bis 72 Milliarden Dollar summieren. Zuvor hatte Meta 66 bis 72 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.