Ursprünglich hatte der Börsengang noch vor Ostern stattfinden sollen. Stada-Chef Peter Goldschmidt hatte noch vor knapp zwei Wochen von einem grossen Interesse seitens Investoren aus der ganzen Welt berichtet. Wie Bloomberg berichtet, will das Unternehmen durch den Börsengang rund 1,5 Milliarden Euro an frischem Kapital einnehmen, zusätzlich zu eventuellen Platzierungen durch die Beteiligungsgesellschaften. Stada strebe mit dem geplanten Börsengang eine Bewertung von rund 10 Milliarden Euro an, hiess es weiter.