Gegen den Vorsitzenden der Adani-Gruppe ist Anklage in den USA erhoben worden. Er soll zusammen mit sieben weiteren Beschuldigten rund 265 Millionen Dollar an indische Regierungsbeamte gezahlt haben, um an lukrative Aufträge in der Solarbranche zu kommen, wie die US-Staatsanwaltschaft am Mittwoch in New York mitteilte. Die Adani Group reagierte zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters zu den Vorwürfen.