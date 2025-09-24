Die Niederlande wollen seit längerer Zeit Investoren für den Netzbetrieb an Bord holen. Tennet muss im Zuge der Energiewende in den kommenden Jahren die Stromnetze mit Milliardensummen modernisieren und ausbauen. Das Netz in Deutschland macht den grössten Teil der Geschäfte des niederländischen Staatskonzerns aus. Tennet Deutschland betreibt Netze mit einer Länge von mehr als 14.000 Kilometern und ist damit hierzulande der grösste Übertragungsnetzbetreiber.