Damit kommt es in der Branche seit längerer Zeit wieder zu einem grösseren Deal. Gemeinsam bringen die beiden Konzerne rund 54 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage, wobei Anglo American das Schwergewicht ist. Wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten, sollen die Aktionäre von Anglo-American nach Abschluss der Transaktion etwa 62,4 Prozent und die Teck-Aktionäre etwa 37,6 Prozent am neuen Unternehmen Anglo Teck halten. Die Aktienkurse beider Unternehmen legten am Dienstag zu.