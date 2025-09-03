Für Novartis ist es bereits der zweite Milliardendeal in dieser Woche. Erst am Dienstag hatte der Konzern eine bis zu zwei Milliarden Dollar schwere Lizenzvereinbarung mit dem US-Unternehmen Arrowhead Pharmaceuticals bekanntgegeben. Dabei geht es um eine exklusive weltweite Lizenz für eine experimentelle Therapie gegen neuromuskuläre Erkrankungen wie Parkinson. Mit seiner Einkaufstour will sich Novartis für auslaufende Patente auf mehrere seiner Blockbuster-Medikamente wappnen.