Uber werde bis zu 1,25 Milliarden Dollar in Rivian investieren, teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag mit. Im Gegenzug werde Uber ab 2028 insgesamt 10.000 vollständig autonome SUV-Modelle des Typs R2 als fahrerlose Taxis einsetzen. Eine erste Zahlung von 300 Millionen Dollar sei sofort fällig, der Restbetrag hänge vom Erreichen bestimmter Entwicklungsziele bis 2031 ab. Die Aktien von Rivian legten im vorbörslichen Handel um rund neun Prozent zu.
Das Interesse an fahrerlosen Taxis hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen, nachdem Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz (KI) und neue Technologie-Partnerschaften die Hoffnung nähren, die hohen Kosten zu senken und komplexe Verkehrssituationen zu meistern. Rivian, bekannt für seine Oberklasse-Modelle R1S und R1T, hat zwar noch kein Robotaxi auf dem Markt, bereitet aber für das laufende Quartal die Einführung seines kleineren und günstigeren SUV-Modells R2 vor. Die fahrerlosen R2-Taxis sollen zunächst exklusiv auf der Uber-Plattform in San Francisco und Miami angeboten werden. Uber positioniert sich zunehmend als Marktplatz für verschiedene Robotaxi-Anbieter und kooperiert unter anderem bereits mit Waymo, Baidu und Lucid.
(Reuters)