Das Interesse an fahrerlosen Taxis hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen, nachdem ​Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz (KI) und neue Technologie-Partnerschaften ​die Hoffnung nähren, die hohen Kosten ​zu senken und komplexe Verkehrssituationen zu meistern. Rivian, bekannt für seine Oberklasse-Modelle ‌R1S und R1T, hat zwar noch kein Robotaxi auf dem Markt, bereitet aber für das laufende Quartal die ​Einführung seines ​kleineren und günstigeren SUV-Modells ⁠R2 vor. Die fahrerlosen R2-Taxis sollen zunächst ​exklusiv auf der Uber-Plattform ⁠in San Francisco und Miami angeboten werden. Uber positioniert ‌sich zunehmend als Marktplatz für verschiedene Robotaxi-Anbieter und kooperiert unter anderem bereits mit Waymo, Baidu und ‌Lucid.