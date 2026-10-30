«Es wird immer schwieriger, Hackerangriffe abzuwehren, da KI Schwachstellen schneller finden kann, als sie behoben werden können», sagte Bernardo Brites, Chef von Trace Finance, einem Unternehmen für Zahlungsinfrastruktur. «Meiner Ansicht nach werden ‌sich die Nutzer von kleineren und mittleren Börsen abwenden, da es zu riskant wird, sein Geld ​an einem Ort zu parken, der die Verluste aus einem grösseren Hackerangriff nicht abdecken könnte.» Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Krypto-Diebstählen ein. Im vergangenen Jahr stahlen Angreifer laut Forschern von TRM Labs bei fast 150 Angriffen Kryptowährungen im Wert von 2,9 Milliarden Dollar.