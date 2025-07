RBI sieht das Urteil als unbegründet und will den entstandenen Schaden in Österreich einklagen. Auslöser war eine Klage von Rasperia, die früher dem sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska zugeordnet wurde. Rasperia hatte in Russland geklagt, weil sie infolge der EU-Sanktionen keinen Zugriff mehr auf ihren Anteil am österreichischen Baukonzern Strabag hatte. Da Strabag und deren österreichische Kernaktionäre – darunter indirekt auch die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien – keine Vermögenswerte in Russland besitzen, geriet die russische RBI-Tochter ins Visier.