In den USA werden die Steuern auf Bundes- und Landesebene getrennt erhoben. Der Kongress hat - überwiegend unter republikanischer Führung - ein Jahrzehnt lang das Budget der Bundesbehörde gekürzt. Die nun eingeleitete Reform wurde im vergangenen Jahr als Teil des Inflation Reduction Act (IRA) verabschiedet und soll insbesondere die Fähigkeit der IRS zu Steuerprüfungen verbessern. Die Neueinstellungen sind auch nötig, weil in den kommenden zwei Jahren fast 12'000 Mitarbeiter der IRS in Rente gehen. Die Behörde unterhielt nach eigenen Angaben im Fiskaljahr 2021 das Äquivalent von 78'661 Vollzeitstellen, knapp 13 Prozent weniger als 2012.