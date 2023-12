Die Transaktion habe einen Wert von 14 Milliarden US-Dollar , teilte das Unternehmen am Freitag in New York mit. Die Übernahme mit einem Preis von 330 Dollar je Aktie sei von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt worden. Zuvor hatte das «Wall Street Journal» berichtet. Die Aktien von Karuna stiegen in den USA vorbörslich um 46 Prozent. Bristol-Myers-Papiere verloren dagegen leicht.