«Wir investieren nicht, wir stellen nicht einmal zehn Cent bereit», sagte Trump am Mittwoch am ‌Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person hatte ‌der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass im Rahmen eines ​geplanten Abkommens zwischen den USA und dem Iran ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes vorgesehen sei. Mehr als die Hälfte dieser Summe sei zugesagt, hiess es. Der Fonds solle beiden Seiten einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, ein endgültiges Abkommen zu schliessen.