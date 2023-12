Das Unternehmen will nach eigenen Angaben vom Mittwoch Cerevel Therapeutics für rund 8,7 Milliarden Dollar übernehmen. AbbVie wolle alle ausstehenden Aktien von Cerevel für 45 Dollar pro Anteilsschein in bar erwerben, was einem Aufschlag von 22 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch entspreche. Cerevel entwickelt Medikamente für Krankheiten wie Alzheimer, Psychosen, Epilepsie, Panikstörungen und Parkinson. Das Unternehmen entstand 2018. Seit 2020 ist es an der New Yorker Börse notiert. Die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital und der Pharmakonzern Pfizer halten Anteile von rund 36 Prozent beziehungsweise 15 Prozent.