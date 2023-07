Die Alphabet-Tochter habe personenbezogene und urheberrechtlich geschützte Informationen genutzt, hiess es in einer am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco veröffentlichten Anklageschrift. Die Kläger repräsentieren nach eigenen Angaben Millionen von Internetnutzern und Inhaber von Urheberrechten. Sie fordern Schadenersatz in Höhe von mindestens 5 Milliarden Dollar.