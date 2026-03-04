Für das laufende Jahr rechnet ​Bayer währungsbereinigt mit einem Umsatz von 45 bis ​47 Milliarden Euro und einem ​operativen Ergebnis vor Sondereinflüssen von 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro. Der Barmittelzufluss (Free Cash ‌Flow) dürfte jedoch wegen Auszahlungen für die Rechtsstreitigkeiten mit rund fünf Milliarden Euro stark belastet werden und mit minus 1,5 bis minus ​2,5 ​Milliarden Euro negativ ausfallen. ⁠Die Aktionäre sollen für 2025 erneut nur ​die gesetzliche Mindestdividende ⁠von elf Cent je Aktie erhalten.