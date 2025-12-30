Schwache Konjunktur erhöht den Druck

Hintergrund der Massnahmen ist die schwächelnde Konjunktur. Chinas Wirtschaft ‌geriet im November ins Stocken. Die Industrieproduktion lief so schlecht wie seit 15 Monaten nicht mehr. Die Führung ‍hat zugesagt, den Anteil des privaten Verbrauchs an der Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren «deutlich» zu erhöhen. Dieser macht derzeit etwa 40 ​Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Zum Vergleich: In den USA sind ‍es fast 70 Prozent. Einige Regierungsberater empfehlen, das Ziel auf etwa 45 Prozent in den nächsten fünf Jahren anzuheben.