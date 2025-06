Voraus- und Fortsetzungszahlungen vereinbart

Die Vereinbarung zwischen Biontech und Bristol-Myers Squibb sieht den Angaben zufolge unter anderem vor, dass die Amerikaner insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar (rd. 3,06 Mrd. Euro) an Biontech zahlen. Diese Zahlungen sind nicht an Bedingungen geknüpft und setzen sich zusammen aus einer Vorauszahlung von 1,5 Milliarden US-Dollar bereits im zweiten Quartal sowie Fortsetzungszahlungen bis 2028 von insgesamt zwei Milliarden US-Dollar.