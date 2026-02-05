Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will mit einer Milliardenübernahme seine Position in Australien ausbauen. Der Dax-Konzern übernimmt das Baustoffgeschäft der Maas Group im Unternehmenswert von 1,7 Milliarden australischen Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Transaktion umfasse 40 Steinbrüche, 22 Transportbetonwerke und zwei Asphaltwerke. Damit erweitere Heidelberg Materials seine Präsenz und baue sein Produktangebot an der australischen Ostküste aus.
«Mit der Akquisition beschleunigen wir unseren Wachstumskurs», sagte Vorstandschef Dominik von Achten. «Wir erweitern unser Geschäft in Australien und stärken unsere Kapazitäten bei Zuschlagstoffen und Transportbeton in einem wichtigen Kernmarkt.» Die Baustoffsparte der an der australischen Börse notierten Maas Group ist in den Bundesstaaten New South Wales, Queensland sowie Victoria tätig und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Zustimmung der Aktionäre von Maas. Der Abschluss werde für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet.
(Reuters)