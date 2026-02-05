«Mit der Akquisition beschleunigen wir unseren Wachstumskurs», sagte Vorstandschef Dominik ​von Achten. «Wir erweitern unser Geschäft in ‌Australien und stärken unsere Kapazitäten ‍bei Zuschlagstoffen und Transportbeton in einem wichtigen Kernmarkt.» ​Die Baustoffsparte der an der australischen Börse notierten Maas Group ist in den Bundesstaaten New ‌South Wales, Queensland ⁠sowie Victoria tätig und beschäftigt ‌über 1000 Mitarbeitende. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der ‍Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Zustimmung der Aktionäre von Maas. ​Der Abschluss werde für die zweite ‍Jahreshälfte 2026 erwartet.