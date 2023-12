Die japanische SoftBank Group erhält im Zuge der Fusion ihres US-Telekommunikationsunternehmens Sprint mit T-Mobile US Aktien des Mobilfunkanbieters im Wert von rund 7,59 Milliarden Dollar. Der Mischkonzern des Start-up-Investors Masayoshi Son teilte am Dienstag mit, er habe T-Mobile US angewiesen, 48,75 Millionen Stammaktien auszugeben, nachdem die Bedingungen der Fusionsvereinbarung erfüllt worden seien. Die Transaktion stärkt die börsennotierten Vermögenswerte im Portfolio von SoftBank und verdoppelt die Beteiligung an der Tochter der Deutschen Telekom von derzeit 3,75 Prozent auf 7,64 Prozent.