«Obwohl das Urteil nichts an der Gesamtsituation von Bayer ändert, werden mögliche Gesetzesänderungen und die Klage vor dem Obersten Gerichtshof der USA an Bedeutung gewinnen», urteilten die Analysten von J.P. Morgan. Bayer kündigte am Wochenende an, in Berufung gehen zu wollen. Das jüngste Urteil sieht eine Entschädigungszahlung von 65 Millionen Dollar und einen Strafschadensersatz von zwei Milliarden Dollar vor. «Wir sind überzeugt, dass wir in der Berufung starke Argumente haben, um dieses Urteil aufzuheben oder zumindest den überhöhten und verfassungswidrigen Schadensersatz zu reduzieren», erklärte ein Bayer-Sprecher. In bisherigen Verfahren sei der ursprüngliche Schadensersatz nach endgültigen Urteilen um insgesamt 90 Prozent gesenkt worden.