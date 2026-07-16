ABB bietet den Aktionären von ‌Rotork 503 Pence je Aktie ‌in bar, ​wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Verwaltungsrat von Rotork unterstütze die Übernahme und empfehle den Aktionären ‌die Annahme des Angebots. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte ​des Jahres 2027 abgeschlossen ​werden, sofern die ​Aktionäre und die Behörden zustimmen. ABB ‌wolle die Übernahme aus bestehenden Barmitteln und zugesagten Kreditlinien finanzieren.