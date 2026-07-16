ABB bietet den Aktionären von Rotork 503 Pence je Aktie in bar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Verwaltungsrat von Rotork unterstütze die Übernahme und empfehle den Aktionären die Annahme des Angebots. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden, sofern die Aktionäre und die Behörden zustimmen. ABB wolle die Übernahme aus bestehenden Barmitteln und zugesagten Kreditlinien finanzieren.
Rotork sei auf die Herstellung von elektrischen Stellantrieben und Systemen zur Durchflusssteuerung spezialisiert, die in der Öl-, Gas-, Chemie- und Wasserwirtschaft eingesetzt werden.
(Reuters)