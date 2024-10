In einem Brief an die Mitarbeiter räumte Ortberg ein, dass das Vertrauen in den US-Konzern zerbröselt sei. «Wir haben zu viele Schulden angehäuft.» Zudem seien im ganzen Unternehmen «schwerwiegende Leistungsmängel zu verzeichnen, die viele unserer Kunden enttäuscht haben». Jetzt müsse der Konzern sich neu ordnen und ein schlankeres Unternehmen werden.