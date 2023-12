Umschichtungen aus den magischen Sieben

Am letzten Freitag verfielen auch Optionen im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar, was in der Regel dazu führt, dass Wall-Street-Manager bestehende Positionen verlängern oder neue eröffnen. "Der Zufluss, den wir am Freitag sahen, kam zu 100 Prozent organisch von Kunden, Investoren und Händlern“, sagte Bartolini. "Es spiegelt auch die massive Weihnachtsmann-Rallye wider, die wir in den letzten Tagen erlebt haben – also auch der Momentum-Handel bei SPY.“ Unterdessen lagen die Handelsvolumina beim SPY am letzten Donnerstag und Freitag deutlich über dem Monatsdurchschnitt.