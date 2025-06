In diesem Jahr scheint die Schweiz bei den ausländischen Reichen mit ihren Vorzügen besonders stark zu punkten. So waren es im letzten Jahr noch 1500 Millionäre – der Wert hat sich also verdoppelt. Auch 2022 (2200 Millionäre) und 2023 (1800 Millionäre) waren es weniger. Das geschätzte Gesamtvermögen der vermögenden Zuwanderer in diesem Jahr: 16,8 Milliarden Dollar.