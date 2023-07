Telefonbetrüger ergaunern in der Schweiz allein im ersten Halbjahr Millionen. Das zeigen Recherchen der "Sonntagszeitung". So haben im Kanton Aargau Telefonbetrüger dieses Jahr bereits 1,3 Millionen Franken erbeutet - so viel wie im gesamten letzten Jahr. Das gleiche Bild zeigt sich im Kanton Bern: Fast 1,2 Millionen Franken haben meist Seniorinnen und Senioren durch die Telefonbetrügereien im ersten Halbjahr verloren. So viel, wie im Jahr 2022.