Die Zahlen, die im Vorstoss aufgezeigt werden, machen das Problem deutlich: 2024 gingen lediglich sechs Gesuche ein, 2025 deren sieben. Trotz Informationsveranstaltungen blieb die Nachfrage verschwindend klein. Für Koller und Frey ist das ein Hinweis darauf, dass nicht nur die gesetzlichen Hürden zu hoch sind, sondern auch die Kommunikation ihr Zielpublikum verfehlt.