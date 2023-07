"Die 5,2 Millionen schlecht isolierter Wohnungen, die im Winter unmöglich zu heizen sind, verwandeln sich in Heizkessel, die im Sommer unmöglich zu kühlen sind", hiess es in der am Montag in Paris veröffentlichten Studie der Stiftung Abbé Pierre. "Unser Wohnungsbestand ist nicht darauf ausgelegt, mit der Zunahme von Hitzewellen fertig zu werden." Mit dem Temperaturanstieg drohe eine "neue Form der Wohnraumkrise" mit Wohnungen, die mit dem Anstieg der Temperaturen nach und nach unbenutzbar werden.