Das Online-Netzwerk müsse 265 Millionen Euro zahlen, weil im vergangenen Jahr einer Untersuchung zufolge persönliche Daten abgegriffen und online verfügbar gemacht wurden, teilte die irische Datenschutz-Behörde DPC am Montag mit. Neben der Zahlung werde das Unternehmen zu Massnahmen verpflichtet, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die DPC ist in der EU für die Überwachung von Facebook und anderen Technologiefirmen zuständig.