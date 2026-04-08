Die Wetten zählen damit zu den grössten geopolitischen Einsätzen in der kurzen Geschichte von Prognosemärkten. Die Folgen werfen jedoch erneut Fragen auf, die diese Plattformen seit Monaten begleiten: ob Teilnehmer mit Insiderinformationen handeln und ob die Plattformen die von ihnen vermittelten Verträge ordnungsgemäss abwickeln können.
Eine Reihe auffällig gut getimter Polymarket-Wetten auf Iran-Ereignisse, platziert von neu erstellten anonymen Konten, hat bislang Gewinne in Höhe von mehreren Hunderttausend Dollar erzielt. Analysten untersuchen die Transaktionen nun auf mögliche Hinweise auf Insiderhandel. Gleichzeitig sind Auszahlungen für einige Nahost-Wetten eingefroren, da Uneinigkeit darüber besteht, was genau als Waffenruhe gilt.
Diese Entwicklungen verdeutlichen die Herausforderungen einer Branche, die ihre Infrastruktur noch aufbaut, während sie gleichzeitig stark wächst.
Die meisten Fälle mit Insider-Verdacht basieren bislang auf Indizien, ohne eindeutige Beweise. Die Blockchain-Analysefirma Lookonchain identifizierte am Mittwoch drei neue Konten, die mehr als 480'000 Dollar Gewinn erzielten, indem sie auf eine Waffenruhe bis zum 7. April setzten und ihre Positionen später zu hohen Preisen verkauften.
Das Endergebnis des Kontrakts zum 7. April ist weiterhin umstritten. Dies wird die meisten Händler dazu zwingen, länger als zwei Tage auf die Auszahlung zu warten. Das Gesamtvolumen am Markt hat 60 Millionen Dollar überschritten und der Handel bleibt bis zur Klärung der Streitigkeit geöffnet.
Die Kontrakte verdeutlichen ein strukturelles Problem von Prognosemärkten: Reale Ereignisse lassen sich oft nicht eindeutig mit Ja-oder-Nein-Kriterien abbilden. Gleichzeitig nimmt der Druck zu, diese Risiken zu adressieren – auch weil die Branche zunehmend Aufmerksamkeit von Wall Street und Politik erhält.
Prognosemärkte ermöglichen Wetten auf Ereignisse in Bereichen wie Sport, Politik oder Unterhaltung. Polymarket listet ausserhalb der USA auch Kontrakte zu militärischen Konflikten, was die Plattform verstärkt ins Visier von Regulierungsbehörden bringt. Im US-Kongress wächst der politische Druck, die Branche stärker zu regulieren.
Polymarket und der Wettbewerber Kalshi haben Massnahmen gegen Insiderhandel ergriffen, darunter Kooperationen mit externen Überwachungsfirmen und strengere Regeln zur Definition von Insiderwissen. Polymarket reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.
Streitigkeiten über die Abwicklung von Märkten sind zwar relativ selten, betreffen aber regelmässig einzelne Kontrakte. Auf Polymarket können Nutzer Vorschläge zur Ergebnisfeststellung machen und dafür eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Bei Widerspruch entscheiden Inhaber der Kryptowährung UMA per Abstimmung, wobei die Diskussion öffentlich in Online-Foren geführt wird.
«Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich bei diesen Konten um Insider handelt»
Im aktuellen Fall argumentieren einige Händler, die Waffenruhe sei lediglich eine «vorübergehende taktische Pause» und erfülle daher nicht die Kriterien des Kontrakts. Andere verweisen auf eine Erklärung von Irans Aussenminister Abbas Araghchi, wonach Iran seine «defensiven Operationen» einstellen werde, ohne offensive Massnahmen auszuschliessen.
Weitere Kontrakte, die Waffenstillstände bis zum Jahresende abbilden, wurden bereits zugunsten eines Waffenstillstands entschieden, was die Lage zusätzlich verkompliziert.
Auf Polymarket handeln Nutzer anonym, da keine Identitätsprüfung erfolgt. Die Transaktionen sind jedoch öffentlich auf der Blockchain einsehbar. Händler können zudem mehrere Konten nutzen, wodurch Verluste auf anderen Konten nicht immer unmittelbar erkennbar sind.
Die Schwierigkeit, Insiderhandel auf solchen Plattformen nachzuweisen, hat eine neue Gruppe von Analysten hervorgebracht, die Transaktionen im Detail untersuchen.
Eine Studie der Columbia Law School und der University of Haifa identifizierte anhand von Blockchain-Daten Muster, die auf mögliche Nutzung nicht-öffentlicher Informationen hindeuten. Dabei wurden Gewinne von rund 143 Millionen Dollar über zwei Jahre festgestellt. Die Forscher betonen jedoch, dass gut getimte Transaktionen kein Beweis für Insiderwissen sind.
Die Analysefirma Bubblemaps identifizierte am Mittwoch weitere Konten mit auffälliger Trefferquote bei militärischen Ereignissen. Drei Konten, die frühere Angriffe auf den Iran korrekt vorhergesagt hatten, gingen in den letzten Wochen neue Wetten auf einen Waffenstillstand ein und erzielten mit Wetten auf eine Waffenruhe vor dem 15. April einen Gewinn von mehr als 560.000 Dollar. Allerdings hatten einige von ihnen bereits zu früheren Zeitpunkten Verluste erlitten, was ihre Gesamtbilanz trübte.
Die Waffenruhe selbst kam innerhalb weniger Stunden zustande, was Fragen aufwirft, wie viel Vorwissen ausserhalb eines kleinen Verhandlungskreises vorhanden gewesen sein könnte.
«Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich bei diesen Konten um Insider handelt», erklärte Bubblemaps in einem Social-Media-Beitrag. «Ihre Erfolgsbilanz bei der korrekten Vorhersage von Überraschungsangriffen auf den Iran lässt jedoch vermuten, dass sie über bessere Informationen verfügen als die meisten anderen.»
(Bloomberg)