Die Analysefirma Bubblemaps identifizierte am Mittwoch weitere Konten mit auffälliger Trefferquote bei militärischen Ereignissen. Drei Konten, die frühere Angriffe auf den Iran korrekt vorhergesagt hatten, gingen in den letzten Wochen neue Wetten auf einen Waffenstillstand ein und erzielten mit Wetten auf eine Waffenruhe vor dem 15. April einen Gewinn von mehr als 560.000 Dollar. Allerdings hatten einige von ihnen bereits zu früheren Zeitpunkten Verluste erlitten, was ihre Gesamtbilanz trübte.