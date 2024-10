Nestlé hat auch im dritten Quartal an seiner Portfoliozusammensetzung gearbeitet. Unter anderem verkaufte das Unternehmen eine Kaffeerahm-Marke in Südafrika. Zudem erwägt laut Medienberichten der Staatsfonds von Abu Dhabi den Einstieg ins Glace-Geschäft von Nestlé. Auch an der Innovationsfront gab es Neuerungen, so hat das Unternehmen beispielsweise eine Technologie zur Fettreduktion von Milchprodukten entwickelt.