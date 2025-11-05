Nach dem Rückgang von 2022 habe sich die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen aufgrund der guten Renditen der letzten beiden Jahre und der leicht positiven Rendite dieses Jahres wieder auf einem guten Niveau stabilisiert, so der Bundesrat. Eine Senkung des Mindestzinssatzes sei deshalb nicht angezeigt. Aufgrund der aktuell tiefen Zinsen von Bundesobligationen und der ökonomischen, handels- und geopolitischen Verwerfungen sei aber auch eine Anhebung nicht gerechtfertigt.