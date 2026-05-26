Die Finanzierung erfolgt in zwei Tranchen, hiess es weiter. Eine erste Tranche über 4 Millionen Franken werde noch diese Woche abgeschlossen und umfasse den Verkauf von 4,97 Millionen eigenen Aktien sowie Pflichtwandelanleihen. Eine zweite Tranche im gleichen Umfang sei bereits verbindlich zugesagt und soll innerhalb von fünf Wochen vollzogen werden.