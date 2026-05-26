Der Neurotherapie-Spezialist Mindmaze stärkt mit einer Finanzierung über 8,0 Millionen Franken seine Kapitalbasis. Das Unternehmen habe dazu eine verbindliche Vereinbarung mit Neuro.io Group SA abgeschlossen, teilte Mindmaze am Dienstag mit.
Neuro.io werde im Rahmen der Transaktion eine strategische Beteiligung in nicht genannter Höhe an Mindmaze erwerben. Parallel dazu unterzeichneten beide Unternehmen eine Absichtserklärung zur Prüfung strategischer Kooperationen bis hin zu einem möglichen Zusammenschluss.
Die Finanzierung erfolgt in zwei Tranchen, hiess es weiter. Eine erste Tranche über 4 Millionen Franken werde noch diese Woche abgeschlossen und umfasse den Verkauf von 4,97 Millionen eigenen Aktien sowie Pflichtwandelanleihen. Eine zweite Tranche im gleichen Umfang sei bereits verbindlich zugesagt und soll innerhalb von fünf Wochen vollzogen werden.
Die Wandelanleihen sollen innerhalb von zwölf Monaten in insgesamt rund 29,8 Millionen Aktien umgewandelt werden. Der Wandlungspreis entspricht dem tieferen Wert aus 0,23 Franken je Aktie oder einem Abschlag von 10 Prozent auf den durchschnittlichen Börsenkurs am heutigen Handelstag.
Neuro.io mit Sitz in Lausanne wurde von Tej Tadi gegründet, der auch Mindmaze ins Leben gerufen hat.
(AWP)