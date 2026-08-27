Grosses Umsatzpotenzial

Die Zusammenarbeit im Bereich des Pharmavertriebs verlaufe planmässig, heisst es weiter. So werde die erste Phase der Markteinführung für das vierte Quartal 2026 erwartet. Zudem seien weitere klinische Studien in Frankreich und der Schweiz auf den Weg gebracht werden.