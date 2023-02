2. Inflationskorb

Jordan verwies auch auf das geringere Gewicht der Energie im Preiskorb, der in der Schweiz zur Inflationsmessung dient. Während Strom und Brennstoffe 6,6 Prozent des harmonisierten europäischen Verbraucherpreisindex ausmachen, sind es in der Schweiz nur 3,4 Prozent. Den am Montag vorgelegten eidgenössischen Daten wurde ein neuer Warenkorb zugrunde gelegt, in dem Energiepreise ein noch niedrigeres Gewicht haben als bisher. Wegen des geringeren Anteils an den Gesamtausgaben haben die höheren Energiepreise die Inflation in der Schweiz nicht so stark angeheizt.