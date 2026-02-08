Analysten stehen klaren Ausgang als Pluspunkt

Auch die Finanzmärkte behielten die Wahlen in Japan fest im Blick. Takaichis Versprechen, ‍die achtprozentige Umsatzsteuer auf Lebensmittel auszusetzen, hatte die Frage aufgeworfen, wie das hochverschuldete Land dies finanzieren will. Allerdings zeigten sich Investoren am Sonntag erleichtert über den klaren Wahlausgang. «Die Börse setzt ​voll auf Takaichi, daher ist ihr Erdrutschsieg ein gutes Signal für den Aktienmarkt zum Handelsstart am Montag», sagte Chris Scicluna von Daiwa Capital Markets in London. Ähnlich sah es auch David Boling von der Beratungsfirma Asia Group. Der klare Sieg Takaichis und die dominante Mehrheit der LDP im ‌Unterhaus könne die Finanzmärkte stabilisieren. «Dies würde die Berechenbarkeit der Politik wiederherstellen und Takaichi ermöglichen, ⁠die weitreichenderen Ausgaben- und Steuersenkungspläne der Opposition abzuwehren.»