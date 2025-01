Doch zuletzt gab das chinesische Start-up DeepSeek an, sein KI-Modell mit viel weniger Rechenleistung und Kosten trainiert zu haben. Ob das stimmt, weiss man nicht. Doch allein schon die Behauptungen lösten an der Börse die Sorge aus, dass die Erwartungen an das künftige Wachstum bei Nvidia zu hoch sind.