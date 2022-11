Seit zehn Tagen fällt die Aktie und hat dabei bis zu 27 Prozent an Wert eingebüsst. In der vergangenen Woche schreckte die Meldung massiver Abflüsse im Wealth Management die Anleger auf. Der an sich erwartete Verkauf eines grossen Teils des Verbriefungsgeschäfts kam ebenfalls schlecht an, da Analysten Details vermissten.