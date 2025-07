Kurz nach Börsenstart fällt der Kurs der Namensaktien von Lindt & Sprüngli in den Keller. Gegen 9.15 Uhr notieren die Titel 5,8 Prozent tiefer bei 127'000 Franken - das sind 3,3 Prozent weniger gegenüber dem Vortag. In der gleichen Zeit verliert der SPI um 0,28 Prozent. Damit reagieren die Anleger auf die am frühen Morgen veröffentlichten Zahlen der ersten sechs Monate.