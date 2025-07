«Die Zölle machen mir keine Sorgen»

Inzwischen keimt bei den Bankanalysten die Hoffnung auf, dass bei Swatch nach den enormen Einbrüchen seit dem Frühjahr 2024 die Talsohle erreicht ist. Das sieht auch Hayek so: «Ich bin optimistisch für die zweite Jahreshälfte». Der Patron verweist auf die positive Entwicklung in Europa, im Mittleren Osten oder Indien. Am stärksten wächst das Geschäft im wichtigsten Absatzmarkt in Nordamerika: «Die Zölle machen mir keine Sorgen. Wir haben seit ihrer Einführung in den USA sogar mehr Uhren verkauft», so Hayek. Er ist überzeugt, dass es bei Swatch auch ohne rasche Erholung in China aufwärtsgeht.