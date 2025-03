Der Reingewinn der Gruppe belief sich 2024 auf 20,5 Millionen Franken verglichen mit 31,3 Millionen im Jahr davor, wie Mirabaud am Freitag mitteilte. Verantwortlich für den Rückgang sind laut der Mitteilung ein niedrigerer Nettozinsertrag und einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Einstellung des Brokerage-Geschäfts im September 2024. Laut der Bank besteht kein Zusammenhang zur Finma-Gewinneinziehung vom September 2024, in Folge von Verstössen gegen Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung, wie das Unternehmen auf Anfrage durch die Nachrichtenagentur AWP sagte.