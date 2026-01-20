Für die neue Zwölfmonatsperiode hat sich das Management um Konzernchef William Brown vorgenommen, den bereinigten Gewinn auf 8,50 bis 8,70 US-Dollar je Aktie zu steigern, wie 3M am Dienstag mitteilte. Dies wäre zwar im besten Fall ein Plus von knapp acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Analysten hatten aber in der Mitte der Spanne mehr erwartet.