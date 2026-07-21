Umsatz und Ergebnisse zogen im zweiten Quartal an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern zuversichtlicher. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie in Höhe von 8,80 bis 8,95 US-Dollar anvisiert, teilte der Konzern am Dienstag in St. Paul mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Zuvor hatten die Amerikaner noch ein Ergebnis von 8,50 bis 8,70 Dollar in ihrer Planung. Die 3M-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.