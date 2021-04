Die Outdoor-Sparte Mammut geht an die britische Telemos Capital. Eine bindende Vereinbarung für diese Transaktion sei unterzeichnet worden, teilte Conzzeta am Montag mit. Der Abschluss des Verkaufs wird bis Mitte 2021 erwartet und steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Bedingungen. Telemos Capital wird geleitet von Philippe Jacobs, der auch Co-Chairman der Jacobs Holding AG in der Schweiz ist.

Zum Verkaufspreis werden keine konkreten Angaben gemacht. Er reflektiere aber "die starke Position von Mammut als weltweit führende Outdoor Marke sowie die massgebenden Fortschritte über die letzten Jahre bei der systematischen Erneuerung der Produktpallette, der Digitalisierung des Geschäftsmodells sowie Optimierung der Kostenstruktur über die letzten Jahre", so Conzzeta.

Conzzeta hatte Ende 2019 angekündigt, sich auf das Segment Blechbearbeitung und damit auf den Geschäftsbereich Bystronic zu fokussieren und die anderen Aktivitäten zu verkaufen. Die strategische Portfoliobereinigung ist nun abgeschlossen, Anfang Mai soll der Namenswechsel von Conzzeta zu Bystronic für die börsenkotierte Gesellschaft vollzogen werden.

(AWP)