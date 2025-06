Zuvor war über Jahre das grosse Geld aus aller Welt an die US-Finanzmärkte geströmt. Eine Folge ist, dass Aktien in den USA gemessen an den Unternehmensgewinnen teuer sind, in Europa jedoch vergleichsweise günstig. «Kumuliert wird die Nettoposition an Portfolioinvestitionen in die USA per Ende 2024 mit rund 17 Billionen Dollar beziffert», sagt Vincenzo Vedda, Global Chief Investment Officer bei DWS , dem Vermögensverwalter der Deutschen Bank. Auch die DWS ist mit gut einer Billion verwaltetem Vermögen ein Schwergewicht.