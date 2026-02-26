Der Gesetzentwurf, der im Oktober offiziell ins Parlament eingebracht wurde, soll es den Behörden ermöglichen, die Herkunft von Geldern zu prüfen. ‌Geschäfte können abgelehnt werden, falls die politischen Absichten der Investoren Anlass zur Sorge geben. «Wenn jemand für Trump arbeitet, werden wir es mit diesem Gesetz herausfinden», sagte der ​Abgeordnete Aqqalu Jerimiassen von der Regierungspartei Atassut. «Es geht um unsere eigene ​Sicherheit.» Ursprünglich war das Gesetz auch als ​Schutz vor unerwünschten chinesischen Investitionen gedacht. Der Fokus habe sich jedoch nach Trumps wiederholten Vorstössen verschoben, hiess ‌es aus den Kreisen weiter.