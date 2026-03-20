Dies wurde teilweise so interpretiert, dass die Europäer damit den Widerstand gegen US-Präsident Donald Trump aufgaben, der einen Beitrag zur Sicherung der Strasse von Hormus einfordert. Aber das stimmt nach Angaben von EU-Diplomaten nicht: Diplomatisch sei die Erklärung vor allem als Hilfe für die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi kurz vor ihrem Auftritt im Weissen ​Haus gedacht gewesen. Ausserdem wollte man dem britischen Premierminister Keir Starmer beispringen, der besonders in der Schusslinie Trumps steht und ​dessen Regierung eben von solchen Planungen gesprochen hatte. Der Eindruck einer Totalverweigerung sollte zerstreut werden.