Die allgemeine Panik an den Aktienmärkten führte zu Handelsbeginn zu grosser Verwirrung bei vielen Marktteilnehmern in der Schweiz. So zeigten die offensichtlich etwas überforderten Kurssysteme der Schweizer Börse SIX bei diversen gehandelten Aktien Abschläge in einer kaum vorstellbaren Grössenordnung.